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Виллы с бассейном в Паралимни, Кипр

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3 объекта найдено
Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Площадь 191 м²
IMPERIAL JADE VILLAS — Роскошные четырёхкомнатные виллы у моря в Протарасе IMPERIAL JADE …
$754,318
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 325 м²
5-спальная вилла в Semera Beachfront Residences сочетает редкое расположение у моря с изыска…
$3,95 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
IMPERIAL JADE VILLAS — Элитные пятикомнатные виллы с видом на море в Протарасе IMPERIAL J…
$1,68 млн
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