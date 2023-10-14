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Квартиры с видом на горы в Паралимни, Кипр

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трехкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Протарас, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 152 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,80 млн
Realting.com
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