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Магазины в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

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2 объекта найдено
Магазин 150 м² в Каппарис, Кипр
Магазин 150 м²
Каппарис, Кипр
Площадь 150 м²
Коммерческая возможность курортного стиля в Каппарисе Опыт премиального бизнес-потенциала в …
$541,664
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Магазин 575 м² в Френарос, Кипр
Магазин 575 м²
Френарос, Кипр
Площадь 575 м²
The property contains three adjacent residential zoned land parcels containing a supermarket…
$777,397
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