Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Paralimni - Deyneia Municipality
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

коммерческая недвижимость
11
отели
4
инвестиционная недвижимость
3
Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе в Паралимни, Кипр
Ресторан, кафе
Паралимни, Кипр
Расположенный в тихом и живописном районе Протараса, этот обширный земельный участок площадь…
$2,60 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти