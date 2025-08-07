Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Кипр
  3. Paralimni - Deyneia Municipality
  4. Коммерческая
  5. Офис

Офисы в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

коммерческая недвижимость
15
отели
4
инвестиционная недвижимость
3
магазины
5
2 объекта найдено
Офис 155 м² в Паралимни, Кипр
Офис 155 м²
Паралимни, Кипр
Площадь 155 м²
Продается: Просторное коммерческое здание с общей внутренней площадью 155 м², расположенное …
$763,444
Офис 421 м² в Дериния, Кипр
Офис 421 м²
Дериния, Кипр
Площадь 421 м²
Офис для продажи в Деринее. Он расположен на первом этаже здания смешанного назначения. Офис…
$573,466
