Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Пафос
  5. Комнаты

Количество комнат с видом на горы в Пафос, Кипр

Комната В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой в Орунта, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Орунта, Кипр
Комнаты 3
Площадь 131 м²
For sale under construction a semi-detached three bedroom house in Geri - Nicosia province, …
€197,200
Вилла 4 спальни с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€1,99 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Площадь 83 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются квартиры с террасами. Резиденция распо…
€355,337
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Орунта, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Орунта, Кипр
Комнаты 4
Площадь 208 м²
For sale a four bedroom detached house in Pano Deftera - Nicosia province, with 208 sq.m. in…
€278,344
Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этот замечательный комплекс расположен в эксклюзивном и престижном районе недалеко от очаров…
€240,000
Дом 2 спальни с парковкой в Лимасол, Кипр
Дом 2 спальни с парковкой
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 98 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€347,420
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 586 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 586 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€2,90 млн
Квартира 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 86 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€645,905
Коттедж 4 комнаты с мебелью, с центральным отоплением, с камином в Орунта, Кипр
Коттедж 4 комнаты с мебелью, с центральным отоплением, с камином
Орунта, Кипр
Комнаты 4
Площадь 240 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Каппарисе - провинция Фамагуста. Дом с…
€317,591
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Орунта, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Орунта, Кипр
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Полунезависимый дом с тремя спальнями на продажу в Ороклини - провинция Ларнака, площадью 14…
€213,308
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€934,972
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Кипр, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Кипр, Кипр
Комнаты 3
Площадь 191 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями, а также офис или комната обслуживания…
€316,643

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти