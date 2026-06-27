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Долгосрочная аренда складов в районе Пафос, Кипр

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1 объект найдено
Склад 400 м² в Агиа Варвара, Кипр
Склад 400 м²
Агиа Варвара, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Для аренды: Просторный склад в Агиа Варвара Пафу, предлагающий 400 квадратных метров внутрен…
$2,886
в месяц
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