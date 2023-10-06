Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Пафос
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на горы в Пафос, Кипр

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 147 м²
Жилой комплекс в деревне Меса Хорио в районе Пафоса. Комплекс расположен в 4 минутах езды от…
€244,079
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Продается новая двухкомнатная квартира в Паралимни - провинция Фамагуста, на втором этаже жи…
€118,504
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой в Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 98 м²
For sale under construction two bedroom penthouse apartment in Strovolos - Nicosia province,…
€146,249
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Agios Georgios Pegeias, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agios Georgios Pegeias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€2,48 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 126 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€2,24 млн
Дом 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 183 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€511,203
Квартира 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 141 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€382,574
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Площадь 80 м²
€65,569
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Количество этажей 4
Резиденция премиум класса с бассейнами и садами в самом центре Пафоса, Кипр Предлагаются ап…
€335,032
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Кипр, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Кипр, Кипр
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 90 sq.m. covered inte…
€370,160
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€1,19 млн
Квартира 2 спальни с парковкой в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 98 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€491,351

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти