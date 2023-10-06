ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Пафос
Особняки
Особняки с бассейном в Пафос, Кипр
Особняк
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
2
125 м²
4/4
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€633,483
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
239 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 239 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€789,139
Рекомендовать
Квартира 1 комната с водоснабжением, с крытой парковкой, с верандой
Орунта, Кипр
1
64 м²
For sale under construction one bedroom apartment in Kato Polemidia - Limassol province, wit…
€132,878
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
93 м²
Откройте для себя уникальный жилой проект в самом сердце очаровательной Ларнаки, расположенн…
€400,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
3
108 м²
5/1
Продается квартира площадью 108 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€595,577
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой
Лимасол, Кипр
3
96 м²
2
Продается таунхаус площадью 96 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€327,567
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
3
125 м²
2/1
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€446,683
Рекомендовать
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
1
375 м²
Роскошные виллы, расположенные в престижном жилом районе Йероскипу, Пафос. Эти престижные до…
€1,38 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Лимасол, Кипр
3
2
95 м²
1/1
Продается квартира площадью 95 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€844,645
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
139 м²
В проекте есть 2,3 и 4-комнатные квартиры. В том числе пейзажный бассейн площадью 200 кв. м …
€607,290
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с furnishings
Лимасол, Кипр
3
86 м²
1/1
Продается квартира площадью 86 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€377,606
Рекомендовать
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings
Цада, Кипр
7
3
570 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 570 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,99 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Пафос, Кипр
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL