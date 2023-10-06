Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Пафос
  5. Особняки

Особняки с видом на море в Пафос, Кипр

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Жемчужный парк Резиденции №. A109 в блоке 4 - это роскошная 3-комнатная квартира на продажу …
€400,000
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 398 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 398 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€1,82 млн
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Орунта, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Орунта, Кипр
Комнаты 3
Площадь 163 м²
Продается отдельный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, площадью 163 кв.м.м. …
€230,169
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Откройте для себя исключительную возможность проживания в новом современном проекте, охватыв…
€1,30 млн
Вилла в Кипр, Кипр
Вилла
Кипр, Кипр
Прекрасный проект расположен в уникальном сельском районе Хлорака, но всего в нескольких мин…
€535,495
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 243 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 243 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€1,02 млн
Квартира 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 119 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€456,108
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Площадь 315 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - Провинция Л…
€1,23 млн
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Кипр, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Кипр, Кипр
Комнаты 3
Площадь 170 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Kolossi - Limassol province, w…
€330,239
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€934,077
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Продается 1-комнатная квартира в районе Агланя в Никосии. Современное жилое здание, состояще…
€138,875
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Elegant View No. 1 is a 3 bedroom maisonette for sale in the city centre of Paphos in Cyprus…
€670,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти