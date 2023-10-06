Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Пафос
  5. Дуплексы

Дуплексы с видом на море в Пафос, Кипр

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Тип недвижимости: Роскошная двухэтажная вилла Статус недвижимости: ПОД СТРОИТЕЛЬСТВОМ Спальн…
€342,826
Вилла 4 спальни в Agios Georgios Pegeias, Кипр
Вилла 4 спальни
Agios Georgios Pegeias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 468 м²
Сказочная вилла на берегу моря в эксклюзивном месте Агиос Георгиос на полуострове Акамас. Бе…
€5,25 млн
Квартира 2 комнаты с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes в Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
€172,326
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 304 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€903,291
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой в Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 98 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 78 кв.м.м. крытый интер…
€146,945
Дом 7 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 7 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€982,702
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€1,29 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€2,97 млн
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с подвалом, с водоснабжением в Орунта, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с подвалом, с водоснабжением
Орунта, Кипр
Комнаты 3
Площадь 119 м²
Продается трехкомнатная квартира в Деринии - провинции Фамагуста, на 1 этаже жилого дома. Кв…
€161,166
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€596,220
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 49 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€546,535
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Кипр, Кипр
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Кипр, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
Новый элитный комплекс в Эсентепе Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с с…
€157,396

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти