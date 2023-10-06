ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Пафос
Дуплексы
Дуплексы с видом на горы в Пафос, Кипр
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты с мебелью, с крытой парковкой, с верандой
Ларнака, Кипр
2
70 м²
Подержанная квартира на первом этаже для двух спален в Айя-Напа - провинция Фамагуста на про…
€140,768
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кипр, Кипр
5
2
273 м²
2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€692,732
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
58 м²
Эта просторная квартира находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа и кафе Coya на прибре…
€297,788
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Орунта, Кипр
2
108 м²
Ground floor luxury two bedroom apartment for sale in Lakatamia, Stelmek area - Nicosia prov…
€166,097
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Пафос, Кипр
5
210 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€923,144
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ларнака, Кипр
4
2
253 м²
8/1
Продается квартира площадью 253 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€1,49 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
7
520 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 520 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,43 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Протарас, Кипр
3
2
135 м²
1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
€660,810
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
2
2
115 м²
Откройте для себя воплощение комфортной и просторной жизни, идеально расположенной в популяр…
€235,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Anavargos, Кипр
4
2
212 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 212 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€396,486
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Орунта, Кипр
3
144 м²
For sale a semi-detached three bedroom under construction house in Deftera - Nicosia distric…
€215,452
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
193 м²
Эта эксклюзивная коллекция из семи роскошных резиденций обеспечивает бутик-жизнь с модным ди…
€1,25 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Пафос, Кипр
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL