Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Пафос
  5. Магазины

Магазины с видом на горы в Пафос, Кипр

Пафос
4
Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
Площадь 945 м²
Продается бизнес площадью 945 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
€978,306
Магазин в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
Здание / магазин доступны для продажи в отличном районе Фанеромени.Отель расположен недалеко…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Ресторан на первом этаже многофункционального здания в Агиос Антониос, Никосия.Он состоит из…
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Офис на продажу в центре города Ларнака.Вид на мореКрытая площадь 73 кв.м.2 этажПарковочное место 
Цена по запросу
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Трехэтажное здание с подвалом в старом городе Лимассол.Расположен всего в нескольких минутах…
Цена по запросу
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Площадь 540 м²
Продается бизнес площадью 540 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
€2,12 млн
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Здание состоит из & nbsp; 4 & nbsp; этажей. Общая площадь & nbsp; первый этаж составляет 603…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Магазин в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Магазин
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Прекрасный магазин на оживленной улице и легкий доступ. Внутренний магазин 120 м2 и имеет кр…
€418,121
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 1 273 м²
Продажа ОФИСОВ,ГОТОВЫЙ БИЗНЕС В ЛИМАССОЛЕ Офисы находятся на проспекте Агиос Афанасиос, в во…
€6,32 млн
Отель 127 комнат в Пафос, Кипр
Отель 127 комнат
Пафос, Кипр
Комнаты 127
€13,50 млн

Типы недвижимости в Пафос

коммерческая недвижимость
отели
офисы
Realting.com
Перейти