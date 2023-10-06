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Коммерческая недвижимость с видом на море в Пафос, Кипр

Пафос
50
Chloraka
3
Polis Chrysochous
3
Пейя
3
Сообщество Хлорака
3
5 объектов найдено
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город в Пафос, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город
Пафос, Кипр
Площадь 55 м²
Продается резиденция из 24 квартир-студий.Внеплановый инвестиционный проект. Коммунальные по…
€2,30 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Площадь 540 м²
Продается бизнес площадью 540 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
€2,15 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 103 кв.м В Пафосе. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€265,500
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 540 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
€2,15 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается резиденция из 24 квартир-студий.Внеплановый инвестиционный проект. Коммунальные по…
€2,30 млн

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