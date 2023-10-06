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Пентхаусы с видом на горы в Пафос, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€650,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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