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Земельные участки с видом на море в Пафос, Кипр

6 объектов найдено
Земельные участки с видом на море в Пафос, Кипр
Земельные участки с видом на море
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 4683 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная…
€1,50 млн
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 551 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная …
€790,000
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 8362 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Земельный участ…
€497,000
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 16639 кв.м. В Пафосе. Имеет великолепный вид на море. З…
€1,48 млн
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
€300,000
Земельные участки с видом на море в Пафос, Кипр
Земельные участки с видом на море
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
€1,30 млн
Realting.com
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