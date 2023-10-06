Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Пафос
  5. Магазины

Магазины с видом на море в Пафос, Кипр

коммерческая недвижимость
50
отели
7
офисы
10
Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Офис в Agioi Omologites. Он является частью семиэтажного многоквартирного дома, состоящего и…
Цена по запросу
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Этот современный комплекс расположен в районе Аматуса, в 100 метрах от пятизвездочного отеля…
€1,53 млн
Коммерческая с парковкой в Никосия, Кипр
Коммерческая с парковкой
Никосия, Кипр
Площадь 1 250 м²
Продается бизнес площадью 1250 кв.м В Лимассоле. У объекта есть солнечные батареи для нагрев…
€1,49 млн
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Айя-Напа, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 1
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческая недвижимость в городе Агия Анапа.Отлично подходит под офис. Есть цент…
€500,851
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Трехэтажное здание с подвалом в старом городе Лимассол.Расположен всего в нескольких минутах…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
This property consists of 5 shops located in the very heart of the city of Limassol Enaerios…
€1,20 млн
Магазин под аренду в Ларнака, Кипр
Магазин под аренду
Ларнака, Кипр
Магазин с мезонином в центральном и оживленном месте в квартале Хризополитисса в муниципалит…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Цена по запросу
Коммерческая с парковкой в Пафос, Кипр
Коммерческая с парковкой
Пафос, Кипр
Площадь 460 м²
Продается бизнес площадью 460 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€2,03 млн
Коммерческая в Pervolia, Кипр
Коммерческая
Pervolia, Кипр
A ground floor building with a mezzanine, in a quiet and beautiful area of Perivolia in Larn…
Цена по запросу
Офис под аренду в Лимасол, Кипр
Офис под аренду
Лимасол, Кипр
This impressive business tower combines superior architectural design and state-of-the-art t…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти