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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Пафос, Кипр

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1 объект найдено
Коммерческая 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пафос, Кипр
Коммерческая 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 575 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 575 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на горы. У объ…
€2,00 млн
Realting.com
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