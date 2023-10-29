Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Orounta
  5. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Orounta, Кипр

Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Магазин в Лакатамия, Кипр
Магазин
Лакатамия, Кипр
Это два магазина на первом этаже с единым мезонином и подвалом, расположенным на семиэтажном…
Цена по запросу
Магазин в Айя-Напа, Кипр
Магазин
Айя-Напа, Кипр
Two shops in Agia Napa. They are located 300m from Agia Napa's square and 350m from Nissi av…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 294 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 294 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€2,00 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Героскипу, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 1
Площадь 598 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу инвестиционный проект в городе Пафос. Трех этажное здание состоит из…
€949,468
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 4 337 м²
Количество этажей 8
Продается элитный бизнес-центр площадью 4337 кв.м в Лимассола, районе Като Полемидиа. На вос…
€12,49 млн
Коммерческая в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Коммерческая
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
A new project in a well-known business area of Limassol. Convenient access and proximity to …
Цена по запросу
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Этот современный комплекс расположен в районе Аматуса, в 100 метрах от пятизвездочного отеля…
€1,54 млн
Коммерческая в Клиру, Кипр
Коммерческая
Клиру, Кипр
A ground floor building in Akaki village of Nicosia District. The immediate vicinity of the …
Цена по запросу
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
ПРЕМЬЕРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ Офисы в центре города, под полной реконструкцией!!Здание находится п…
Цена по запросу
Коммерческая с титулом на право собственности в Лимасол, Кипр
Коммерческая с титулом на право собственности
Лимасол, Кипр
Площадь 691 м²
Продается 691 кв.м. коммерческий участок в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол. Участок ква…
€423,302
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Площадь 693 м²
Продается здание площадью 693 кв.м в Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Здание расп…
€1,49 млн
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Whole-floor office space situated on the 1st floor on Larnacos Avenue, Aglantzia, Nicosia.Th…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти