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Дома с бассейном в Oroklini, Кипр

виллы
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коттеджи
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8 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 160 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Ипсонасе - провинции Лимассол, площадью 160 кв…
$359,940
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Дом 4 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 4 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Tucked away in a desirable location, these opulent villas present breathtaking sea vistas. A…
$508,151
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Дом 4 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 4 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Experience the allure of a meticulously designed area, commanding a prominent position with …
$963,403
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Продается независимый трехкомнатный дом в провинции Агия Текла - провинция Фамагуста, с видо…
$346,779
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Luxury family home (bungalow) on quiet street in Oroklini for rent or sale. Close to all ame…
$887,023
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Дом 5 спален в Oroklini, Кипр
Дом 5 спален
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
A spacious, magnificent luxury with a lot of extras family villa in a big plot, in the Touri…
$1,63 млн
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Дом 5 спален в Oroklini, Кипр
Дом 5 спален
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 225 м²
Live the dream of Mediterranean living in this stunning 5-bedroom house situated in the soug…
$1,36 млн
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Дом 2 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Discover a luxurious residential project nestled in Oroklini village, Larnaca, offering an a…
$289,882
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