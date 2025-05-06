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Дома с видом на море в Oroklini, Кипр

виллы
12
коттеджи
26
3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 4 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Tucked away in a desirable location, these opulent villas present breathtaking sea vistas. A…
$508,151
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Дом 2 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Located in an enviable position, these lavish villas provide breathtaking sea panoramas. Acc…
$341,038
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Дом 2 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Nestled in a sought-after locale, these luxurious villas offer stunning sea views. Accessed …
$355,227
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