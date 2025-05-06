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Дома с садом в Oroklini, Кипр

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коттеджи
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36 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Kolossi - Limassol province, w…
$348,283
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 166 м²
Three bedroom luxury detached house  for sale in Ekali - Limassol District, with 166 sq.m. c…
$360,356
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
A modern design detached villa (with optional pool) in Oroklini area for sale. The property …
$348,743
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 160 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Ипсонасе - провинции Лимассол, площадью 160 кв…
$359,940
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Независимый дом с тремя спальнями для продажи в часовне - провинция Лимассол, с 175 м ² крыт…
$352,922
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 215 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Колосси - провинция Лимассол, площадью 23…
$349,942
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Коттедж 4 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Продается строящийся дом с четырьмя спальнями в провинции Агланция - Никосия, площадью 200 к…
$349,942
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Продается независимый трехкомнатный дом в провинции Агия Текла - провинция Фамагуста, с видо…
$346,779
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Тала - провинция Пафос, 170 т.м. крытый интерье…
$339,944
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Luxury family home (bungalow) on quiet street in Oroklini for rent or sale. Close to all ame…
$887,023
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 185 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в полуоткрытом месте в Колосси - провинция Лимасс…
$338,332
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 170 кв.м. крытый интерьер построен…
$336,871
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Дом 5 спален в Oroklini, Кипр
Дом 5 спален
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 229 м²
Experience the allure of a meticulously designed area, commanding a prominent position with …
$1,21 млн
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provinc…
$350,346
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Коттедж 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 147 м²
Продается независимый дом с двумя спальнями в Пиргосе - провинция Лимассол, площадью 147 кв.…
$342,852
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Kolossi - Limassol province, w…
$348,283
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Колосси - провинция Лимассол, с 191 кв.м. крыт…
$333,315
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 176 м²
For sale under construction a semidetached three bedroom house in Agios Athanasios - Limasso…
$358,234
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тремитоуза - Пафос, с 183 кв.м. крытый интерьер по…
$349,942
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Коттедж 4 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Продается строящийся дом с четырьмя спальнями в провинции Агланция - Никосия, площадью 200 к…
$349,942
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 340 м²
For sale resale detached house of three bedrooms in Aradippou - Larnaca district, with 340 s…
$350,346
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошный трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Строволосе - провинция Никосия, с …
$351,733
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в провинции Агиос Афанасиос - Лимассол, площадью 1…
$349,942
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 145 м²
For sale under construction a detached three bedroom house, in Konia - Paphos province, with…
$352,348
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Kolossi - Limassol province, w…
$338,332
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 170 кв.м. крытый интерьер построен…
$339,944
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Kolossi - Limassol province, w…
$338,332
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 184 м²
Прекрасный современный и независимый дом с тремя спальнями на продажу в районе Грин Дот в пр…
$334,944
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provinc…
$365,361
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 176 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 176 кв. крытый интерьер построен…
$359,940
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