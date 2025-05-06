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Квартиры с террасой в Oroklini, Кипр

однокомнатные
18
двухкомнатные
32
трехкомнатные
11
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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Oroklini, Кипр
Квартира 5 комнат
Oroklini, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Большой закрытый комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от пляжей, Ороклини, Кипр Предлага…
$928,121
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