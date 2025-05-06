Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Oroklini
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Oroklini, Кипр

однокомнатные
18
двухкомнатные
32
трехкомнатные
11
Квартира Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Three bedroom resale penthouse apartment with roof garden for sale in Mesa Geitonia - Limass…
$340,336
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Продается двухкомнатная квартира в Джермасогеи - провинция Лимассол, с 90 т.м. крытые интерь…
$349,942
Оставить заявку
Комната 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Комната 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Продается в стадии строительства независимый дом с тремя спальнями в Парекклисии - провинция…
$356,687
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Продается двухкомнатная квартира в Джермасогии - провинция Лимассол, с 82 кв.м. крытые интер…
$331,559
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 82 sq.m. covered inte…
$363,940
Оставить заявку
Комната 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Комната 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, с 151 кв. М крытог…
$349,942
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Oroklini, Кипр
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
One-bedroom apartment in a building with communal pool in a quiet residential area in Orokli…
$108,437
Оставить заявку
Realting.com
Перейти