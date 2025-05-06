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Квартиры с садом в Oroklini, Кипр

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20 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Oroklini, Кипр
Квартира 5 комнат
Oroklini, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Большой закрытый комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от пляжей, Ороклини, Кипр Предлага…
$928,121
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Квартира 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Three bedroom resale penthouse apartment with roof garden for sale in Mesa Geitonia - Limass…
$340,336
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Квартира 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Three-bedroom apartment for sale in Strovolos - province of Nicosia, on the 4th floor of an …
$350,346
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Two bedroom under construction penthouse apartment with roof garden, for sale in Mesa Geiton…
$348,283
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Комната 5 комнат в Oroklini, Кипр
Комната 5 комнат
Oroklini, Кипр
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Продается отдельный роскошный дом с пятью спальнями в провинции Эрими - Лимассол, площадью 2…
$350,346
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Комната 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Комната 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 193 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями, а также офис или комната обслуживания…
$336,871
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Комната 4 комнаты в Oroklini, Кипр
Комната 4 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 4
Площадь 190 м²
For sale under construction a detached four bedroom luxury house in Erimi - Limassol provinc…
$350,346
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Квартира 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 123 м²
Продается по строительству трехкомнатной квартиры с садом на крыше в Среднем районе - провин…
$333,056
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Квартира 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Продается в стадии строительства пентхаус с тремя спальнями с садом на крыше, по убеждению П…
$358,234
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Комната 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Комната 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 184 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями в Лакатамии - провинция Никосия, в ста…
$340,943
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden for sale in Kapsalos - Limassol Province, w…
$368,364
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Квартира 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 129 м²
Three bedroom under construction penthouse apartment with roof garden, for sale in Petrou an…
$358,234
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Квартира 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 120 м²
$364,939
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Комната 5 комнат в Oroklini, Кипр
Комната 5 комнат
Oroklini, Кипр
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Продается отдельный роскошный дом с пятью спальнями в провинции Эрими - Лимассол, площадью 2…
$346,405
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Комната 5 комнат в Oroklini, Кипр
Комната 5 комнат
Oroklini, Кипр
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Продается отдельный роскошный дом с пятью спальнями в провинции Эрими - Лимассол, площадью 2…
$350,346
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 122 м²
Пентхаус с двумя спальнями на продажу с садом на крыше в провинции Агиос Афанасиос - Лимассо…
$341,457
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Комната 4 комнаты в Oroklini, Кипр
Комната 4 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 4
Площадь 190 м²
For sale under construction a detached four bedroom luxury house in Erimi - Limassol provinc…
$348,283
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 124 м²
Two bedroom penthouse apartment under construction with roof garden for sale in Columbia are…
$366,939
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Комната 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Комната 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 160 м²
Three bedroom luxury detached corner house plus an office room, for sale in Ekali - Limassol…
$365,361
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Квартира 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Three bedroom penthouse apartment under construction with roof garden with for sale in Agia …
$358,234
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