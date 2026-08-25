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Долгосрочная аренда пентхаусов в муниципалитете Никосия, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Никосия, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Этаж 4
Полностью меблированный роскошный пентхаус на весь этаж для аренды на 4-м (верхнем) этаже зд…
$1 870
в месяц
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