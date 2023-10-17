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Количество комнат в Никосия, Кипр

Никосия
10
Строволос
7
Dali
4
Комната В архив
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14 объектов найдено
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями в Лакатамии - провинции Никосия, в ста…
€273,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Дали, район Каллитея - провинция Никосия…
€257,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 201 м²
Трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Джермасогии - провинция Лимассол, с 216 кв.м…
€620,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 3
Площадь 167 м²
Современный независимый дом с тремя спальнями на продажу в Агиос Тримитиас - провинция Никос…
€235,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 3
Площадь 167 м²
Современный независимый дом с тремя спальнями на продажу в Агиос Тримитиас - провинция Никос…
€235,000
Комната 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 5
Площадь 282 м²
For sale a detached five bedroom luxury house in Germasogia - Limassol province, with 319 sq…
€800,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 4
Площадь 256 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в провинции Жермасогея - Лимассол, с …
€800,000
Комната 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Лакатамия, Кипр
Комната 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 110 м²
detached two-bedroom ground floor house in Kokkines - Larnaca province, with 110 sq.m in 170…
€135,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Продается в стадии строительства пристроенный трехкомнатный дом в провинции Гери - Никосия, …
€203,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Реальная трехкомнатная квартира в Гери - провинция Никосия, с 121 кв.м., продается в стадии …
€193,000
Комната 3 комнаты с мебелью, с садом, с водоснабжением в Geri, Кипр
Комната 3 комнаты с мебелью, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 134 м²
Продается независимый роскошный трехкомнатный дом в Святой Троице - провинция Фамагуста. Дом…
€315,000
Комната 2 комнаты с мебелью, с водоснабжением, с парком в Строволос, Кипр
Комната 2 комнаты с мебелью, с водоснабжением, с парком
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 130 м²
Мезонет для перепродажи с двумя спальнями на продажу в Пернере - провинция Фамагуста. Мезоне…
€235,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 144 м²
Продается трехкомнатный дом в Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 136 кв.м внутрен…
€255,000
Комната 3 комнаты с садом, с водоснабжением, с камином в Geri, Кипр
Комната 3 комнаты с садом, с водоснабжением, с камином
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 225 м²
Продается отдельный трехкомнатный дом в районе Лакатамия - провинция Никосия, площадью 225 к…
€326,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
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