Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Никосия
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в районе Никосия, Кипр

коммерческая недвижимость
360
отели
4
офисы
80
инвестиционная недвижимость
121
Показать больше
Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
Производство 800 м² в Никосия, Кипр
Производство 800 м²
Никосия, Кипр
Площадь 800 м²
Промышленный участок площадью примерно 7 310 кв.м. с промышленным зданием на первом этаже пл…
$2,51 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти