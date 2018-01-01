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Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€260,000
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7
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О комплексе

Предлагаются трехкомнатные апартаменты с верандами.

Пентхаусы имеют террасы на крыше.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 4 минутах от торговой улицы Эрму и в 5 минутах от пляжа Финикудес.

Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
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