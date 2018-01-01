Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр

Пафос, Кипр

от €250,000

В комплексе есть крытый бассейн, спортзал и парковочные места. Расположение и объекты поблизости Расположенная в самом сердце Като Пафоса, гавань предлагает разнообразные удобства, рестораны и кафе, археологические памятники и красивую набережную. The Kings Avenue Mall - крупнейший торговый центр на Кипре находится в пяти минутах ходьбы от комплекса. Предлагая разнообразные сетевые рестораны и кафе, многозальный кинотеатр, магазины и детскую игровую площадку. Центр Пафоса - 600 м Гробницы королей - 700 м Торговый центр King's Avenue - 800 м Пляж - 1,3 км Гавань Пафоса - 2,1 км