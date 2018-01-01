Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр

Предлагаются виллы с деревянными беседками.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и пляжами, удостоенными Голубого флага, природным парком Акамас и гаванью.
Море - 1 минута
Полис - 10 минут
Гавань - 5 минут
Поле для гольфа - 5 минут
Центр Пафоса - 35 минут
Проект является частью кампуса британского Университета Центрального Ланкашира на Кипре (UCLan Cyprus).
На территории вы найдете подземную парковку, бассейн, тренажерный зал, спортивные площадки и настольный теннис, велосипедные дорожки, зеленые зоны.
Окончание строительства - март 2023 года.
Особенности квартир
На каждом этаже имеется кухня, гостиная, веранда.
Все номера меблированы и имеют собственные ванные комнаты.
Удобства и оснащение в доме
Wi-Fi
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с пляжами, удостоенными Голубого Флага, автомагистралями и центром Ларнаки.
Ларнака - 20 км (16 минут)
Айя-Напа - 35 км (20 минут)
Международный аэропорт Ларнаки - 20 минут
Вся необходимая инфраструктура - 2 минуты
Автомагистраль - 2 минуты
Пляжи - 5 минут
В комплексе есть крытый бассейн, спортзал и парковочные места.
Расположение и объекты поблизости
Расположенная в самом сердце Като Пафоса, гавань предлагает разнообразные удобства, рестораны и кафе, археологические памятники и красивую набережную. The Kings Avenue Mall - крупнейший торговый центр на Кипре находится в пяти минутах ходьбы от комплекса. Предлагая разнообразные сетевые рестораны и кафе, многозальный кинотеатр, магазины и детскую игровую площадку.
Центр Пафоса - 600 м
Гробницы королей - 700 м
Торговый центр King's Avenue - 800 м
Пляж - 1,3 км
Гавань Пафоса - 2,1 км