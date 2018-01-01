Резиденция в 50 метрах от пляжа, Неаполис, Кипр

Предлагаются квартиры с большими балконами и живописными видами на море и горы, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает ухоженным садом, открытым бассейном, тренажерным залом, зоной барбекю, детской площадкой.
Окончание строительства - август 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная мебель
Гранитная столешница
Домофон
Паркет
Солнечные панели
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в жилом районе, рядом с пляжами, удостоенными Голубого флага, центром города, автомагистралью и гаванью.
Лимассол-дель-Мар – это новое слово в архитектуре острова, известное своим уникальным дизайном и замечательным расположением у моря. Из каждой квартиры открывается захватывающий дух вид на Средиземное. Комплекс находится в самом сердце самого престижного района Лимассола, рядом с ресторанами, барами, магазинами и пляжами.
Типы апартаментов: 2, 3 спальни, пентхаус с 4 спальнями
Площадь под крышей: 130 кв.м - 250 кв.м
Цена: €1,820,500 - €7,325,000
Цена не включает НДС.
Предлагается вилла с бассейном 8 х 4 м, садом, панорамным видом на море, горы и Пафос.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Центральное отопление
Подготовка для установки кондиционеров
Стенные шкафы
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в 10 минутах езды от Пафоса.
Школа - 2 км
Пляж - 3 км
Магазины - 2 км
Бары - 3 км
Рестораны - 4 км
Пафос - 5 км
Пейя - 5 км
Корал-Бэй - 5 км
Поле для гольфа - 5 км
Гавань - 5 км
Аэропорт Пафоса - 15 км
Аэропорт Ларнаки - 140 км