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Резиденция в 50 метрах от пляжа, Неаполис, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€550,000
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9
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О комплексе

Предлагается трехкомнатная квартира с видом на море и парковочным местом.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 50 метрах от пляжа, в одном из лучших прибрежных районов Лимассола.

Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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Резиденция в 50 метрах от пляжа, Неаполис, Кипр
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€550,000
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