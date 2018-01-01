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Закрытый комплекс вилл с бассейном рядом с пляжами, Агиос Тихонас, Кипр

Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€1,10 млн
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10
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном, зоной барбекю, детской площадкой.

Окончание строительства - 2025 год.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в живописном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой и пляжами.

Местонахождение новостройки
Сообщество Святого Тихона, Кипр

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Закрытый комплекс вилл с бассейном рядом с пляжами, Агиос Тихонас, Кипр
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от
€1,10 млн
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