Закрытый комплекс вилл с бассейном рядом с пляжами, Агиос Тихонас, Кипр

Резиденция располагает спа-центром, тренажерным залом, кафе, теннисным кортом и футбольным полем, детской площадкой, бассейном, ухоженными зелеными зонами. Комплекс состоит из 6 вилл с собственными бассейнами и 3 многоквартирных жилых зданий.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа, рядом с ресторанами, барами, кафе и супермаркетами.
Пляж - 500 метров
Частная школа - 2 км
Порт Протарас - 2 км
Аэропорт - 55 км
Рестораны и магазины - 200 метров
Центр Протараса - 10 минут езды
Предлагаются новые апартаменты и пентхаусы.
Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.
Пентхаусы имеют террасы на крыше.
Резиденция располагает тренажерным залом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах от новой гавани и порта Ларнаки.
Предлагается вилла с 3 гостевыми домами, ухоженными садами и большим инфинити-бассейном с подогревом 12х5 м, живописными видами на море, горы и озеро, гаражом на 6 машин, зоной барбекю.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
5 каминов
Центральное отопление
Система "умный дом"
Акустическая система
Расположение и объекты поблизости
Море - 25 минут
Поле для гольфа - 35 минут
Аэропорт Пафоса - 35 минут
Аэропорт Ларнаки - 35 минут
Гавань Лимассола - 35 минут
Центр Никосии - 35 минут