Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Ливадия, Кипр

Предлагаются апартаменты с верандами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет в спальнях
Кухонная мебель
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки электрических жалюзи
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре города, рядом торговым центром и клиникой.
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют собственные небольшие бассейны и джакузи.
Резиденция располагает ухоженными садами и бассейном.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Ламинат
Плиточный пол
Итальянская кухонная мебель
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью, торговыми и бизнес-центрами, школами, банками и всей необходимой инфраструктурой.
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, открытыми бассейнами, зонами барбекю, ухоженными садами, парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Современные кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с полем для гольфа, магазинами, ресторанами и барами, в 10 минутах езды от центра города.
Супермаркет - 2,2 км
Пляж - 6,5 км
Аэропорт - 21 км