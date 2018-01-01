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Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Ливадия, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€410,000
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20
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами, садами.

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе Ливадия, рядом с супермаркетом.

Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Ливадия, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€410,000
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