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Новый комплекс меблированных вилл с бассейном, Героскипу, Кипр

Героскипу, Кипр
от
€845,000
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4
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О комплексе

Предлагаются элитные виллы с бассейном 4х12 м, зоной барбекю, крытой парковкой.

Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Система безопасности
  • Полы с подогревом
  • Электрические ворота
  • Подготовка для установки солнечных панелей
  • Итальянские полы
  • Встроенная кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в прибрежной деревушке Героскипу, к востоку от Пафоса.

Местонахождение новостройки
Героскипу, Кипр

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Новый комплекс меблированных вилл с бассейном, Героскипу, Кипр
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€845,000
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