Новый комплекс меблированных вилл с бассейном, Героскипу, Кипр

Предлагаются апартаменты, занимающие весь этаж.
Пентхаус имеет террасу на крыше.
Расположение и объекты поблизости
Крупнейший парк Ларнаки - 3 минуты
Соленое озеро Ларнаки - 3 минуты
Центра Ларнаки - 4 минуты
Пляж Финикудес - 6 минут
Больница - 7 минут
Торговый центр - 8 минут
Предлагаются виллы в средиземноморском стиле с бассейнами, садами на крыше, парковочными местами, беседками.
Земельные участки - от 390 м2 до 807 м2.
Удобства и оснащение в доме
Камин
Кондиционеры
Кухонная мебель
Плиточный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Лимассола.
Пляж - 10 минут
Гавань - 10 минут
Автомагистраль - 5 минут
Аэропорт - 25 минут
Торговые центры - 10 минут
Поле для гольфа - 35 минут
Предлагаются светлые функциональные виллы с панорамным видом на море и город, бассейнами 3 х 6 м, ухоженными садами и зонами отдыха.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с супермаркетом, бизнес-центром, школой и больницей.