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Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с морем, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€690,000
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10
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О комплексе

Предлагаются современные виллы с собственными бассейнами, зонами барбекю, парковочными местами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном живописном районе, рядом с морем.

Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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