Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с морем, Пафос, Кипр

Предлагаются квартиры с террасами.
Резиденция располагает парковкой и садом на крыше.
Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном жилом районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 10 минутах от пляжей.
Limassol Blu Marine - это эксклюзивный прибрежный комплекс, расположенный в новом центре Лимассола, в непосредственной близости от пристани для яхт Лимассола и торгового и делового центра старого города. Спроектированный всемирно признанным, отмеченным наградами архитектором, этот уникальный жилой комплекс будет состоять из просторных апартаментов, поражающих своим стилем и комфортом.
Роскошные квартиры с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с видом на море, спроектированы по самым высоким стандартам. В Limassol Blu Marine вы будете наслаждаться 24-часовым консьерж-сервисом, роскошным лобби, открытым и крытым бассейнами, спа-центром, бистро и рестораном.
Типы апартаментов: 3 спальни
Цена: €1,199,000 - €1,935,000
Цена не включает НДС.
Предлагаются виллы с собственными бассейнами, садами и зонами барбекю, парковочными местами.
Резиденция располагает общими бассейнами, ухоженными садами и панорамными видами, клубом, тренажерным залом, сауной, детской площадкой.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Полы с подогревом
Кондиционеры
Бронированная дверь
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Ламинат
Расположение и объекты поблизости
Пляжи - 300 метров
Международный аэропорт Ларнаки - 15 минут езды
Центр Ларнаки - 10 минут езды
Бары и рестораны - 5 минут
Центр Никосии - 35 минут
Центр Лимассола - 40 минут