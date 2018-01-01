Новый комплекс меблированных вилл рядом с морем, Героскипу, Кипр

Empa, Кипр

от €955,500

Предлагаются виллы с панорамным видом на море. Возможно строительство бассейна и сада на крыше для каждого дома. Окончание строительства - июнь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Подготовка для установки центрального отопления и кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от пляжа, в 2 минутах езды от ресторанов, баров и 5-звездочных отелей. Центр города - 3 км Пляж - 200 метров Аэропорт - 15 км Ресторан - 500 метров Супермаркет - 1 км Школа - 2 км Поле для гольфа - 100 метров