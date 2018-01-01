  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Новый комплекс меблированных вилл рядом с морем, Героскипу, Кипр

Новый комплекс меблированных вилл рядом с морем, Героскипу, Кипр

Героскипу, Кипр
от
€455,000
;
12
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются элитные виллы с зоной барбекю и парковкой.

Возможно строительство бассейна.

Окончание строительства - июль 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Система безопасности
  • Полы с подогревом
  • Электрические ворота
  • Подготовка для установки солнечных панелей
  • Итальянские или испанские полы
  • Встроенная кухня и бытовая техника
  • Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в прибрежной деревушке Героскипу, к востоку от Пафоса.

Местонахождение новостройки
Героскипу, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с панорамными видами рядом с центром Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€388,500
Жилой комплекс Colesium Court
Турецкая Республика Северного Кипра
от
€66,969
Жилой комплекс Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€635,000
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Кисонерга, Кипр
Empa, Кипр
от
€620,000
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€485,000
Вы просматриваете
Новый комплекс меблированных вилл рядом с морем, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€455,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс вилл в 200 метрах от моря, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл в 200 метрах от моря, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€860,000
Агентство: TRANIO
Предлагается просторная комфортабельная вилла с бассейном 3 х 6 м. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре туристической зоны и в нескольких минутах ходьбы от моря, рядом со всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями, пляжами, отмеченными Голубым флагом, автомагистралями, школами, больницами, магазинами, 18-луночными полями для гольфа и пятизвездочными курортами, в нескольких минутах езды от международного аэропорта.
Жилой комплекс Новая резиденция в 200 метрах от пляжа и в 100 метрах от поля для гольфа, Кисонерга, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в 200 метрах от пляжа и в 100 метрах от поля для гольфа, Кисонерга, Кипр
Empa, Кипр
от
€955,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамным видом на море. Возможно строительство бассейна и сада на крыше для каждого дома. Окончание строительства - июнь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Подготовка для установки центрального отопления и кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от пляжа, в 2 минутах езды от ресторанов, баров и 5-звездочных отелей. Центр города - 3 км Пляж - 200 метров Аэропорт - 15 км Ресторан - 500 метров Супермаркет - 1 км Школа - 2 км Поле для гольфа - 100 метров
Жилой комплекс Апартаменты, занимающие весь этаж, в новой резиденции, в престижном районе, рядом с пляжем, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Апартаменты, занимающие весь этаж, в новой резиденции, в престижном районе, рядом с пляжем, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€315,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные трехкомнатные квартиры, занимающие весь этаж, с большими террасами 24 м2, парковочными местами, помещениями для хранения, панорамными видами на зеленый парк и соленое озеро. Пентхаус имеет выход на собственную террасу на крыше 38 м2. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от центра города, пляжа и всей необходимой инфраструктуры Пляж - 2 минуты Причал для яхт - 7 минут Аэропорт - 7 минут
Realting.com
Перейти