Новый комплекс меблированных вилл рядом с морем, Героскипу, Кипр

Предлагается просторная комфортабельная вилла с бассейном 3 х 6 м.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре туристической зоны и в нескольких минутах ходьбы от моря, рядом со всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями, пляжами, отмеченными Голубым флагом, автомагистралями, школами, больницами, магазинами, 18-луночными полями для гольфа и пятизвездочными курортами, в нескольких минутах езды от международного аэропорта.
Предлагаются виллы с панорамным видом на море.
Возможно строительство бассейна и сада на крыше для каждого дома.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от пляжа, в 2 минутах езды от ресторанов, баров и 5-звездочных отелей.
Центр города - 3 км
Пляж - 200 метров
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 500 метров
Супермаркет - 1 км
Школа - 2 км
Поле для гольфа - 100 метров
Предлагаются просторные трехкомнатные квартиры, занимающие весь этаж, с большими террасами 24 м2, парковочными местами, помещениями для хранения, панорамными видами на зеленый парк и соленое озеро.
Пентхаус имеет выход на собственную террасу на крыше 38 м2.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от центра города, пляжа и всей необходимой инфраструктуры
Пляж - 2 минуты
Причал для яхт - 7 минут
Аэропорт - 7 минут