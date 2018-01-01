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Новый комплекс вилл с панорамным видом в престижном районе, Кония, Кипр

Пафос, Кипр
от
€1,08 млн
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14
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О комплексе

Предлагаются элитные виллы с панорамным видом на море и Пафос, зоной барбекю и летней кухней, бассейном.

Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Кухонная мебель
  • Система безопасности с сигнализация и видеонаблюдением
  • Полы с подогревом
  • Электрические ворота
  • Солнечные панели
  • Внешние жалюзи в спальнях
  • Электрические шторы
Расположение и объекты поблизости
  • Центр города - 14 минут
  • Пляж - 14 минут
  • Аэропорт - 24 минуты
  • Супермаркет - 7 минут
  • Школа - 9 минут
  • Рестораны - 4 минуты
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Новый комплекс вилл с панорамным видом в престижном районе, Кония, Кипр
Пафос, Кипр
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€1,08 млн
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