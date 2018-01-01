Новый комплекс вилл с панорамным видом в престижном районе, Кония, Кипр

Предлагаются просторные высококачественные студии и двухкомнатные квартиры.
Резиденция располагает крытой парковкой.
Окончание строительства - октябрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Ламинат
Плиточный пол в ванных комнатах
Бронированные входные двери
Высококачественная сантехника от известных европейских брендов
Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами
Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном районе, всего в нескольких минутах ходьбы от центра города, недалеко от лучших университетов, рядом с автомагистралью Лимассол-Никосия.
Пляж - 36 км
Предлагаются современные комфортабельные виллы с бассейнами, просторными ухоженными садами, деревянными беседками.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 50 метрах от всей необходимой инфраструктуры.
Калавасос представляет собой живописный городок, расположенный между Ларнакой, Лимассолом и Никосией.
Пляж - 3,2 км
Гавань - 3,2 км
Аэропорт - 30 км