Новый комплекс вилл с панорамным видом в престижном районе, Кония, Кипр

Строволос, Кипр

от €162,000

Предлагаются просторные высококачественные студии и двухкомнатные квартиры. Резиденция располагает крытой парковкой. Окончание строительства - октябрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Ламинат Плиточный пол в ванных комнатах Бронированные входные двери Высококачественная сантехника от известных европейских брендов Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном престижном районе, всего в нескольких минутах ходьбы от центра города, недалеко от лучших университетов, рядом с автомагистралью Лимассол-Никосия. Пляж - 36 км