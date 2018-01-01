Комплекс вилл с бассейнами на берегу моря, Полис, Кипр

Пафос, Кипр

от €624,750

Предлагаются элитные апартаменты с балконами и панорамным видом на море, парковочными местами и помещениями для хранения. Современная резиденция располагает бассейном и террасой для загара, тренажерным залом, кафе и бутиками, ухоженными садами. Окончание строительства - 1 квартал 2026 года. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре Пафоса, в двух шагах от Средиземного моря. Магазины - 3 минуты Автомагистраль - 10 минут Пляж - 4 минуты Порт - 3 минуты Аэропорт Пафоса - 12 минут Аэропорт Ларнаки - 80 минут Лимассол - 40 минут Никосия - 95 минут