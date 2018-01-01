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Комплекс вилл с бассейнами на берегу моря, Полис, Кипр

Polis Chrysochous, Кипр
от
€2,70 млн
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8
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О комплексе

Предлагаются современные виллы с бассейнами и большими земельными участками.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах от причала для яхт.

  • Аэропорт - 45 минут
  • Торговые центры - 4 минуты
  • Поле для гольфа - 45 минут
Местонахождение новостройки
Polis Chrysochous, Кипр

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Комплекс вилл с бассейнами на берегу моря, Полис, Кипр
Polis Chrysochous, Кипр
от
€2,70 млн
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