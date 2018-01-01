Комплекс вилл с бассейнами на берегу моря, Полис, Кипр

Предлагаются элитные светлые апартаменты с панорамным видом на город.
Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны.
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, крытой парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Центральная система кондиционирования воздуха
Паркет
Мраморный пол в ванных комнатах
Высокие потолки (3,15 м)
Бронированная дверь
Домофон
Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами
Высококачественная кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 900 метрах от песчаных пляжей и 5-звездочного отеля.
Предлагаются трехкомнатные апартаменты в новом малоэтажном здании.
Расположение и объекты поблизости
Проект находится в историческом районе древнего Китиона, рядом с супермаркетами, банками, аптеками, парками, школами, в 10 минутах от ближайшего пляжа, автомагистралей и центра города.
Предлагаются элитные апартаменты с балконами и панорамным видом на море, парковочными местами и помещениями для хранения.
Современная резиденция располагает бассейном и террасой для загара, тренажерным залом, кафе и бутиками, ухоженными садами.
Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре Пафоса, в двух шагах от Средиземного моря.
Магазины - 3 минуты
Автомагистраль - 10 минут
Пляж - 4 минуты
Порт - 3 минуты
Аэропорт Пафоса - 12 минут
Аэропорт Ларнаки - 80 минут
Лимассол - 40 минут
Никосия - 95 минут