  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Комплекс вилл в спокойном районе, рядом с пляжем и центром Пафоса, Героскипу, Кипр

Комплекс вилл в спокойном районе, рядом с пляжем и центром Пафоса, Героскипу, Кипр

Героскипу, Кипр
от
€440,000
;
20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются красивые современные виллы с просторными верандами и парковочными местами.

Возможно строительство бассейна.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Кондиционеры
  • Ламинат в спальнях
  • Сигнализация
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном жилом районе, всего в 5 минутах от самого популярного песчаного пляжа Пафоса и центра города, рядом с автомагистралью, ведущей в Лимассол, и гольф-клубом, в нескольких минутах ходьбы от супермаркета, кафе, магазинов.

Местонахождение новостройки
Героскипу, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Небольшой комплекс вилл в Ливадии, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€408,000
Жилой комплекс Современная резиденция с садами и бассейном рядом с центром Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€372,120
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с автомагистралью и центром Никосии, Кипр
Никосия, Кипр
от
€378,000
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл с богатой инфраструктурой на первой линии у моря, Пафос, Кипр
Androlikou, Кипр
от
€3,10 млн
Жилой комплекс Комплекс вилл и таунхаусов с панорамным видом, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€488,250
Вы просматриваете
Комплекс вилл в спокойном районе, рядом с пляжем и центром Пафоса, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€440,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-455 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-455 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€2,35 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
В этом красивом прибрежном комплексе в Лимассоле предлагаются на продажу квартиры с 2 и 3 спальнями, пентхаус и коммерческие помещения под офисы и магазины. В комплексе имеется бассейн, тренажерный зал и крытая парковка. Пентхаус, расположенный на последнем этаже имеет террасу на крыше с потрясающими видами Средиземного моря. Все квартиры имеют потолки высотой 3,15 метра и отделку премиум-класса, отражающую максимальную изысканность и стиль, что делает их идеальным выбором даже для самого взыскательного покупателя. Независимо от того, хотите ли вы инвестировать в недвижимость для получения арендного дохода или жить в этом престижном месте, эта пляжная недвижимость - идеальный выбор для тех, кто планирует приобрести квартиру в одном из самых желанных мест на Кипре. Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в стоимость недвижимости.
Жилой комплекс Новые роскошные квартиры в жилом комплексе на берегу моря, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новые роскошные квартиры в жилом комплексе на берегу моря, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€580,000
Агентство: TRANIO
Эксклюзивный курорт с первоклассной недвижимостью на берегу моря, спроектированный в сотрудничестве со знаменитым Филиппом Старком. На территории комплекса есть 81 вилла (3-6 спален), 86 квартир (1-5 спален) в 7 блоках, клаб хаус 1500 м2, приватный песчаный пляж длиной 400 м, часовня, несколько открытых бассейнов, садовый лабиринт, мини-гольф, теннисный корт, ботанический сад, зона релаксации, спортзал на открытом воздухе, детский бассейн и площадка, амфитеатр, пляжный бар. Клаб хаус включает СПА, спортзал, кинозал, детский клуб, бизнес-центр, сигарную комнату. На территории комплекса будут предоставляться следующие услуги - консьерж-сервис, круглосуточная охрана, химчистка, управление недвижимостью, аптека и медицинские услуги, магазины и пекарня, вызов лимузина, клубы - частых самолетов, спорткаров и яхт. Удобства и оснащение в доме Дизайн недвижимости разработан в 2 стилях из лучших натуральных материалов - известняк, деревянные полы, медь, венецианская штукатурка, деревянная мебель и многое другое. Расположение и объекты поблизости Расстояния на машине: Ларнака и Пафос - 40 минут Никосия - 50 минут Айя-Напа - 1 час Латси - 1 час 20 минут
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном недалеко от пляжа, Кисонерга, Кипр
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном недалеко от пляжа, Кисонерга, Кипр
Empa, Кипр
от
€210,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном на крыше, крытой парковкой, помещениями для хранения. Окончание строительства - ноябрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Сантехника Grohe Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре Кисонерги, рядом с парком и детской площадкой. Пляж - 1,7 км Аэропорт - 23 км Школа - 200 метров Центр города - 7,2 км Торговый центр - 8,3 км
Realting.com
Перейти