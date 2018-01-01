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Малоэтажная резиденция с видом на горы в спокойном районе, Агиос Тихонас, Кипр

Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€360,000
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3
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О комплексе

Предлагаются квартиры с видом на горы, парковочными местами и помещениями для хранения.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные панели
  • Подготовка для установки кондиционеров
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 6 минутах от пляжа и 5-звездочных отелей.

Местонахождение новостройки
Сообщество Святого Тихона, Кипр

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Малоэтажная резиденция с видом на горы в спокойном районе, Агиос Тихонас, Кипр
Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€360,000
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