Малоэтажная резиденция с видом на горы в спокойном районе, Агиос Тихонас, Кипр

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море и город.
Резиденция располагает открытым бассейном длиной 50 метров, зоной отдыха, спа-центром с крытым бассейном, сауной, парной и массажными кабинетами, подземной парковкой, ухоженной зеленой зоной, детской площадкой, прудом и фонтаном, тренажерным залом с видом на море, рестораном и кафе, круглосуточным консьерж-сервисом.
Расположение и объекты поблизости
Побережье и гавань - 330 метров
Международный аэропорт - 45 минут
Гольф-клуб - 9 минут
Песчаный пляж - 8 минут
Торговый центр - 8 минут
Резиденция состоит из 8 малоэтажных многоквартирных зданий и 26 вилл.
На территории вы найдете три плавательных бассейна и детский бассейн.
Каждая квартира имеет парковочное место.
Каждая вилла имеет ухоженный сад, просторное патио, балконы с живописным видом.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная мебель
Кондиционеры в спальнях и гостиных
Предлагаются светлые функциональные виллы с панорамным видом на море и город, бассейнами 3 х 6 м, ухоженными садами и зонами отдыха.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с супермаркетом, бизнес-центром, школой и больницей.