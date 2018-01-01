Комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа, Пернера, Кипр

Предлагаются апартаменты и пентхаусы с террасами.
Расположение и объекты поблизости
Самый большой парк Ларнаки - 3 минуты
Центр города - 4 минуты
Пляж Финикудес - 5 минут
Соленое озеро Ларнаки - 7 минут
Больница - 7 минут
Торговый центр - 8 минут
Предлагаются новые виллы с садами и террасами.
Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Пекарня - 4 км
Магазин - 2,8 км
Частная английская школа - 5 км
Песчаные пляжи - 5 км
Кафе и бары - 4 км
Гавань - 10 км
Аэропорт Пафоса - 71 км
Аэропорт Ларнаки - 62,3 км
Предлагаются виллы с панорамным видом на море и горы, бассейнами и ухоженными садами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном и экологически чистом районе, рядом с природным парком Акамас, в 15 минутах ходьбы от порта и пляжа, в 3 минутах езды от пляжа с Голубым флагом и всей необходимой инфраструктурой.
Пляж - 600 метров
Супермаркет - 2 км
Аэропорт - 30 км