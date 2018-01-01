Комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа, Пернера, Кипр

Пейя, Кипр

от €2,80 млн

Предлагаются виллы с панорамным видом на море и горы, бассейнами и ухоженными садами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном и экологически чистом районе, рядом с природным парком Акамас, в 15 минутах ходьбы от порта и пляжа, в 3 минутах езды от пляжа с Голубым флагом и всей необходимой инфраструктурой. Пляж - 600 метров Супермаркет - 2 км Аэропорт - 30 км