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Комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа, Пернера, Кипр

Паралимни, Кипр
от
€520,000
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20
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами 3х8 м, верандами и парковочными местами.

Расположение и объекты поблизости
  • Гавань Паралимни - 1 км
  • Пляж Каламис - 900 метров
  • Супермаркет - 250 метров
  • Пляж Пернера - 850 метров
  • Пляж Марлита - 1,3 км
  • Пляж Сирена-Бэй - 1,2 км
Местонахождение новостройки
Паралимни, Кипр

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Комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа, Пернера, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€520,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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