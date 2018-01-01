Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр

Предлагаются апартаменты с верандами и парковочными местами. Некоторые квартиры имеют собственные сады.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре туристической зоны Пафоса, рядом с парком, в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, гавани Пафоса, песчаных пляжей и множества баров, ресторанов и отелей.
Торговый центр - 3 минуты
Гавань - 4 минуты
Царские гробницы - 5 минут
Больница - 10 минут
Международная школа - 12 минут
Автомагистраль - 10 минут
Пляж - 3 минуты
Международный аэропорт - 12 минут
Гольф-клуб - 15 минут
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаус имеет сад на крыше.
Резиденция располагает прямым выходом на пляж и панорамным видом на море.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Двойные стеклопакеты
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от моря.
Гавань Ларнаки - 5 минут езды
Школы и колледжи - 5 минут езды
Супермаркеты - 5 минут езды
Аэропорт Ларнаки - 5 минут езды
Предлагаются квартиры с парковочными местами и панорамным видом на море и город.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, медицинскими центрами и полем для гольфа, в нескольких минутах езды от набережной и порта Пафоса, магазинов и достопримечательностей.
Природный парк Акамас - 25 минут
Пляж, удостоенный Голубого флага - 12 минут
Гавань - 10 минут
Царские гробницы - 20 минут
Центр Пафоса - 15 минут
Торговый центр - 18 минут
Археологический парк - 18 минут
Порт и набережная - 20 минут
Автомагистраль - 12 минут
Международный аэропорт - 25 минут