Новая малоэтажная резиденция недалеко от моря и аэропорта, Арадиппу, Кипр

Colesium Court предлагает вам спокойную и качественную жизнь за городом и в то же время не так далеко от центра города Гирне. Здесь Вы будете проводить каждый час с удовольствием и наслаждаться жизнью, а также видами на море и горы. Комплекс расположен в Доганкёй и состоит из 40 квартир. Поэтому он идеален не только для инвестиций, но и для жизни. Рядом в 800 метрах расположена школа, остановка транспорта в 400 метрах, недалеко супермаркет, детский сад.
Подземный паркинг - большой плюс, машина не будет перегреваться на солнце. При желании можно будет иметь собственную кладовую в подвале. Также на территории есть большой бассейн. Территория охраняется камерами видеонаблюдения, въезды и выезды на территорию контролируются. Возможна покупка в рассрочку до окончания периода строительства.
В комплексе предлагаются к продаже 1+1 (56,1кв.м.-75,7кв.м), 2+1(78,3кв.м.-140,7кв.м.) и 3+1(136,5кв.м.-160,7кв.м.) апартаменты, есть двухуровневые квартиры с уникальным дизайном и собственной терассой!
Предлагаются виллы с парковочными местами, садами на крыше и панорамным видом на море.
Возможно строительство бассейна для каждого дома.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном жилом районе, в 10 минутах езды от моря и в 4 минутах езды от автомагистрали.
Центр города - 1 км
Пляж - 5 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 2 км
Супермаркет - 5 км
Школа - 7 км
Поле для гольфа - 10 км