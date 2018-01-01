Новая малоэтажная резиденция недалеко от моря и аэропорта, Арадиппу, Кипр

Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра

от €68,322

136 м² 1

Сдача в: 2023

Colesium Court предлагает вам спокойную и качественную жизнь за городом и в то же время не так далеко от центра города Гирне. Здесь Вы будете проводить каждый час с удовольствием и наслаждаться жизнью, а также видами на море и горы. Комплекс расположен в Доганкёй и состоит из 40 квартир. Поэтому он идеален не только для инвестиций, но и для жизни. Рядом в 800 метрах расположена школа, остановка транспорта в 400 метрах, недалеко супермаркет, детский сад. Подземный паркинг - большой плюс, машина не будет перегреваться на солнце. При желании можно будет иметь собственную кладовую в подвале. Также на территории есть большой бассейн. Территория охраняется камерами видеонаблюдения, въезды и выезды на территорию контролируются. Возможна покупка в рассрочку до окончания периода строительства. В комплексе предлагаются к продаже 1+1 (56,1кв.м.-75,7кв.м), 2+1(78,3кв.м.-140,7кв.м.) и 3+1(136,5кв.м.-160,7кв.м.) апартаменты, есть двухуровневые квартиры с уникальным дизайном и собственной терассой!