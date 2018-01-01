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Новая малоэтажная резиденция недалеко от моря и аэропорта, Арадиппу, Кипр

Арадиппоу, Кипр
от
€204,000
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7
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О комплексе

Предлагаются квартиры с балконами.

Пентхаусы имеют сады на крыше.

Резиденция располагает парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Домофон
  • Итальянская кухня
  • Двойные стеклопакеты
Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 6 км
  • Магазины - 200 метров
  • Пляж - 3 км
  • Рестораны - 200 метров
Местонахождение новостройки
Арадиппоу, Кипр

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Новая малоэтажная резиденция недалеко от моря и аэропорта, Арадиппу, Кипр
Арадиппоу, Кипр
от
€204,000
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