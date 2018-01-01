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Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Пейя, Кипр

Пейя, Кипр
от
€1,60 млн
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6
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О комплексе

Предлагаются стильные дизайнерские виллы в стиле минимализм с панорамным видом на море и горы, террасами и беседкой, инфинити-бассейном 4х12 м, ухоженным садом и зоной барбекю, крытой парковкой на две машины, террасой на крыше 110 м2.

Особенности квартир

Первый этаж: большая гостиная, кухня открытой планировки с обеденной зоной, ванная комната, помещение, где можно обустроить еще одну спальню, кабинет или кладовую комнату, помещение для хранения.

Второй этаж: основная спальня с гардеробной и собственной ванной комнатой, спальня с ванной комнатой, двухместная спальня, ванная комната.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Кондиционеры
  • Подготовка для установки системы "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе Морские пещеры.

Местонахождение новостройки
Пейя, Кипр

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