Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Пейя, Кипр

Предлагаются стильные дизайнерские виллы в стиле минимализм с панорамным видом на море и горы, террасами и беседкой, инфинити-бассейном 4х12 м, ухоженным садом и зоной барбекю, крытой парковкой на две машины, террасой на крыше 110 м2.

Особенности квартир

Первый этаж: большая гостиная, кухня открытой планировки с обеденной зоной, ванная комната, помещение, где можно обустроить еще одну спальню, кабинет или кладовую комнату, помещение для хранения.

Второй этаж: основная спальня с гардеробной и собственной ванной комнатой, спальня с ванной комнатой, двухместная спальня, ванная комната.

Полы с подогревом

Кондиционеры

Подготовка для установки системы "умный дом"

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе Морские пещеры.