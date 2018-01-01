Малоэтажная резиденция рядом с достопримечательностями, Ларнака, Кипр

Муниципалитет Germasogeia, Кипр

от €751,920

Предлагаются новые апартаменты с террасами и парковочными местами. Резиденция располагает бассейном 5,2 х 11,8 м, парковкой, зоной отдыха и спа-центром. Окончание строительства 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Ламинат в спальнях, гостиных и столовых Встроенная кухня Видеодомофон Кондиционеры Подготовка для установки полов с подогревом Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с песчаными пляжами, ресторанами и кафе, бизнес-центрами, супермаркетами и торговыми центрами, школами и детскими садами.