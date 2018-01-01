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Малоэтажная резиденция рядом с достопримечательностями, Ларнака, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€186,900
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О комплексе

Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралью, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры и исторических достопримечательностей.

Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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Малоэтажная резиденция рядом с достопримечательностями, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€186,900
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