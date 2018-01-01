Малоэтажная резиденция рядом с достопримечательностями, Ларнака, Кипр

Предлагаются таунхаусы с крытыми верандами и садами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном жилом районе, в нескольких минутах езды от достопримечательностей, торгового центра, школ, магазинов и ресторанов.
Торговый центр - 12 минут
Гавань - 14 минут
Царские гробницы - 14 минут
Больница - 6 минут
Международная школа - 8 минут
Автомагистраль - 3 минуты
Пляж - 7 минут
Международный аэропорт - 12 минут
Гольф-клуб - 15 минут
Предлагаются новые апартаменты с террасами и парковочными местами.
Резиденция располагает бассейном 5,2 х 11,8 м, парковкой, зоной отдыха и спа-центром.
Окончание строительства 3 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Ламинат в спальнях, гостиных и столовых
Встроенная кухня
Видеодомофон
Кондиционеры
Подготовка для установки полов с подогревом
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с песчаными пляжами, ресторанами и кафе, бизнес-центрами, супермаркетами и торговыми центрами, школами и детскими садами.
Предлагаются виллы с бассейнами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на берегу моря, рядом со всей необходимой инфраструктурой и международными школами.
Ближайший пляж - 1 минута
Центр Пафоса - 6 минут
Археологические достопримечательности - 5 минут
Порт и набережная - 8 минут
Торговый центр - 7 минут
Автомагистраль - 15 минут