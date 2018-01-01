Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр

Предлагается вилла с 3 гостевыми домами, ухоженными садами и большим инфинити-бассейном с подогревом 12х5 м, живописными видами на море, горы и озеро, гаражом на 6 машин, зоной барбекю.

Кондиционеры

5 каминов

Центральное отопление

Система "умный дом"

Акустическая система

Море - 25 минут

Поле для гольфа - 35 минут

Аэропорт Пафоса - 35 минут

Аэропорт Ларнаки - 35 минут

Гавань Лимассола - 35 минут

Центр Никосии - 35 минут

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости