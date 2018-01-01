Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр

Предлагаются апартаменты с верандами и парковочными местами.
Окончание строительства - апрель 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет в спальнях
Кухонная мебель
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки электрических жалюзи
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром Лимассола и всей необходимой инфраструктурой.
Предлагаются апартаменты с парковочными местами.
Резиденция располагает парковкой, террасой и на крыше с зоной барбекю.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кондиционеры
Солнечные водонагреватели
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки, в 2 минутах от пляжа МакКензи.
ID: CP-653
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия
- Расстояние до моря -25 мин
- Расстояние до Лефкоша - 8 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
2+1 - 75 м2 - 85 м2
3+1 - 110 м2 - 115 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: октябрь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
САД
ПАРКОВКА
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/ Откройте для себя выгодные возможности инвестирования в недвижимость в Никосии, столице Кипра! Благодаря своему богатому историческому наследию и культурному разнообразию, этот город является привлекательным местом для проницательных инвесторов. Приобретите роскошную квартиру или современную виллу, расположенную в престижных районах, включая оживленные торговые и развлекательные центры. Воспользуйтесь процветающим рынком недвижимости и привлекательными государственными льготами, направленными на привлечение иностранных инвестиций. Воспользуйтесь моментом, чтобы насладиться современным стилем жизни и получить значительную прибыль от своих инвестиций. Встаньте на путь процветания недвижимости в Никосии уже сегодня!