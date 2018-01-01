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Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр

Лефкара, Кипр
от
€2,85 млн
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17
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О комплексе

Предлагается вилла с 3 гостевыми домами, ухоженными садами и большим инфинити-бассейном с подогревом 12х5 м, живописными видами на море, горы и озеро, гаражом на 6 машин, зоной барбекю.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • 5 каминов
  • Центральное отопление
  • Система "умный дом"
  • Акустическая система
Расположение и объекты поблизости
  • Море - 25 минут
  • Поле для гольфа - 35 минут
  • Аэропорт Пафоса - 35 минут
  • Аэропорт Ларнаки - 35 минут
  • Гавань Лимассола - 35 минут
  • Центр Никосии - 35 минут
Местонахождение новостройки
Лефкара, Кипр

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Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр
Лефкара, Кипр
от
€2,85 млн
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