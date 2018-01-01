Новый комплекс вилл с террасами и садами в пригороде Никосии, Кипр

Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом.
Возможно строительство бассейна.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.Особенности квартир
Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет.
Второй этаж: четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, остальные спальни имеют общую ванную комнату).
Цокольный этаж: спальня, ванная комната, гостиная, просторная кухня с обеденной зоной.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится в пригороде Никосии.