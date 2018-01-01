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Новый комплекс вилл с террасами и садами в пригороде Никосии, Кипр

Строволос, Кипр
от
€900,000
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20
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О комплексе

Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом.

Возможно строительство бассейна.

Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.

Особенности квартир

Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет.

Второй этаж: четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, остальные спальни имеют общую ванную комнату).

Цокольный этаж: спальня, ванная комната, гостиная, просторная кухня с обеденной зоной.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные водонагреватели
  • Полы с подогревом
  • Подготовка для установки сигнализации
  • Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пригороде Никосии.

Местонахождение новостройки
Строволос, Кипр

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