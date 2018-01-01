Новый комплекс вилл с террасами и садами в пригороде Никосии, Кипр

Kouklia, Кипр

от €520,000

Жилой комплекс состоит из элитных вилл, таунхаусов и апартаментов. Каждая трехэтажная вилла располагает ухоженным садом и большим инфинити-бассейном, летней кухней и зоной барбекю. Двухэтажные таунхаусы также имеют сады и инфинити-бассейны. Из красивых просторных апартаментов открываются живописные виды на море, бассейн и поле для гольфа. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Резиденция располагает общими садами и бассейном. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Система "умный дом" Итальянская кухня Система безопасности Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре престижного района Афродита Хиллз, рядом с полем для гольфа на 18 лунок и всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от академий тенниса и футбола, спа-центра, многочисленных баров, ресторанов и магазинов. Лимассол - 30 минут Пафос - 20 минут