Малоэтажная резиденция рядом с гаванью Лимассола, Кипр

Предлагаются виллы с просторной парковкой и собственными садами, большими террасами и балконами.
Возможно строительство бассейна.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в оживленном районе, в нескольких минутах ходьбы от оборудованного пляжа, ресторана и бара, в нескольких минутах езды от центра Ларнаки.
Пляжный клуб - 10 минут ходьбы (3 минут езды)
Торговый центр - 15 минут езды
Соленое озеро - 20 минут езды
Предлагаются меблированные апартаменты с парковочными местами.
Резиденция располагает бассейном на крыше.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Сигнализация
Полы с подогревом
Плиточный пол
Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 3,5 км (8 минут)
Аэропорт Пафоса - 7 км (10 минут)
Торговый центр - 4,7 км (10 минут)
Порт Пафоса - 5 км (11 минут)
Автомагистраль Лимассол - 2 км (4 минуты)
Гольф-курорт - 1,8 км (5 минут)
Исторический центр Пафоса - 4,4 км (8 минут)
Предлагаются пентхаусы с большими балконами, садами на крыше и видом на море.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Гранитные столешницы
Солнечный водонагреватель
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, баров, минимаркета, автобусной остановки, ресторанов и пляжа.
Пляж, порт, бары и рестораны - 10 минут ходьбы
Торговый центр - 12 минут ходьбы