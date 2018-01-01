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Малоэтажная резиденция рядом с гаванью Лимассола, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€465,000
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13
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О комплексе

Предлагаются комфортабельные апартаменты с верандами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе, на окраине Лимассола, рядом с гаванью и автомагистралью, парками и школами.

Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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Малоэтажная резиденция рядом с гаванью Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€465,000
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