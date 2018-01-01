Вилла премиум класса с бассейном, садом и панорамным видом, Лимассол, Кипр

Предлагается дизайнерская просторная вилла с инфинити-бассейном и солнечной террасой, панорамным видом на горы, красивым садом, летней кухней и зоной барбекю, парковкой и гаражом на две машины.Особенности квартир
Цокольный этаж: две гостевые спальни, помещения для хранения, прачечная, гостевой туалет, игровая комната, сауна и хамам, веранда.
Первый этаж: гостиная, столовая и кухня, помещение для хранения, веранды.
Третий этаж: четыре спальни, две из которых имеют собственные ванные комнаты, веранда.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится в живописном районе, в престижном пригороде Лимассола.