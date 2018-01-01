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Вилла премиум класса с бассейном, садом и панорамным видом, Лимассол, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€2,90 млн
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8
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О комплексе

Предлагается дизайнерская просторная вилла с инфинити-бассейном и солнечной террасой, панорамным видом на горы, красивым садом, летней кухней и зоной барбекю, парковкой и гаражом на две машины.

Особенности квартир

Цокольный этаж: две гостевые спальни, помещения для хранения, прачечная, гостевой туалет, игровая комната, сауна и хамам, веранда.

Первый этаж: гостиная, столовая и кухня, помещение для хранения, веранды.

Третий этаж: четыре спальни, две из которых имеют собственные ванные комнаты, веранда.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Кондиционеры
  • Дровяной камин
  • Стенные шкафы
  • Лифт
  • Солнечные панели
  • Система "умный дом"
  • Интернет
  • Спутниковое ТВ
  • Автоматическая система полива в саду
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в живописном районе, в престижном пригороде Лимассола.

Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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Вилла премиум класса с бассейном, садом и панорамным видом, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
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€2,90 млн
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