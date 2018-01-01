Вилла премиум класса с бассейном, садом и панорамным видом, Лимассол, Кипр

Предлагается дизайнерская просторная вилла с инфинити-бассейном и солнечной террасой, панорамным видом на горы, красивым садом, летней кухней и зоной барбекю, парковкой и гаражом на две машины.

Особенности квартир

Цокольный этаж: две гостевые спальни, помещения для хранения, прачечная, гостевой туалет, игровая комната, сауна и хамам, веранда.

Первый этаж: гостиная, столовая и кухня, помещение для хранения, веранды.

Третий этаж: четыре спальни, две из которых имеют собственные ванные комнаты, веранда.

Полы с подогревом

Кондиционеры

Дровяной камин

Стенные шкафы

Лифт

Солнечные панели

Система "умный дом"

Интернет

Спутниковое ТВ

Автоматическая система полива в саду

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в живописном районе, в престижном пригороде Лимассола.