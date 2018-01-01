Новая резиденция с бассейнами, Лимассол, Кипр

Предлагаются просторные современные апартаменты с большими крытыми балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют сады на крыше.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Порт - 5 км
Пляж - 6 км
Аэропорт - 60 км
Супермаркет - 500 метров
Ресторан - 500 метров
Предлагаются просторные виллы с садами, большими террасами и панорамным видом на море и окрестности.
Возможно строительство бассейна.
Окончание строительства - 2025 год.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Паркет
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с природным заповедником Акамас и сосновым лесом.
Песчаные пляжи - 5 минут
Пляж Корал-Бэй - 7 минут
Кафе и бары - 4 минуты
Торговый центр - 15 минут
Пекарня - 3 минуты
Супермаркет - 5 минут
Частная английская школа - 5 минут
Медицинский центр - 3 минуты
Спортивный центр - 4 минуты
Рестораны - 4 минуты
Зоопарк - 5 минут
Центр Пафоса - 21 минута
Аэропорт - 38 минут
Архитектура проекта вдохновлена греческим островным стилем и элементами дизайна, которые были адаптированы под дома для постоянного или сезонного проживания. Разнообразие дизайнов и размеров направлено на удовлетворение разнообразных потребностей потенциальных жителей и их бюджетов.
DIONYSOS - Двухэтажная вилла на пляже площадью 170 м², расположенная на участках средней площадью около 446 м².
ELLI - Бунгало с двумя спальнями на первом этаже, площадью 85 м², расположенное на участках площадью 279 м².
PERSEFONI - Двухэтажная вилла площадью 160 м², расположенная на участках площадью около 464 м².
RHODOS - Двухэтажная вилла площадью 150 м², расположенная на участках площадью около 372 м².
THESEAS - Отдельные или сдвоенные бунгало с тремя спальнями, площадью 110 м², расположенное на участках площадью около 362 м².
PEGASOS - Двухэтажная вилла на пляже площадью 260 м², расположенная на участках площадью около 557 м².
В целом проект включает различные архитектурные решения, в том числе дома с двумя и тремя спальнями с возможностью изменения планировки для размещения дополнительной спальни/кладовой. Дома одно- или двухэтажные, как отдельно стоящие, так и сблокированные, с плоскими или куполообразными крышами. За исключением квартир, которые не имеют частных бассейнов (опционально), все квартиры имеют просторные частные сады, парковку для себя и посетителей.
Расположение и объекты поблизости
Расстояние до пляжа - 20 м
Расстояние до аэропорта - 1 км
Расстояние до магазинов - 4 км
Расстояние до университета - 10 км
Расстояние до больницы - 10 км