  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Новая резиденция с бассейнами, Лимассол, Кипр

Новая резиденция с бассейнами, Лимассол, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€493,800
;
7
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает тренажерным залом и бассейнами для взрослых и детей.

Удобства и оснащение в доме
  • Итальянская кухня
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
  • Пекарня - 500 метров
  • Супермаркет - 200 метров
  • Частная школа - 1,5 км
  • Медицинский центр - 1,5 км
  • Аптека - 800 метров
  • Ресторан - 800 метров
Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€330,000
Жилой комплекс Престижная резиденция с видами на море и горы, Героскипу, Пафос, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€395,000
Жилой комплекс Комплекс вилл рядом с пляжами и природным парком, Аргака, Кипр
Makounta, Кипр
от
€395,000
Жилой комплекс Эксклюзивная закрытая резиденция с бассейном, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€336,000
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€360,000
Вы просматриваете
Новая резиденция с бассейнами, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€493,800
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в Паралимни, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в Паралимни, Кипр
Фамагуста, Кипр
от
€139,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные современные апартаменты с большими крытыми балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют сады на крыше. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Порт - 5 км Пляж - 6 км Аэропорт - 60 км Супермаркет - 500 метров Ресторан - 500 метров
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами в престижном районе, Пейя, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами в престижном районе, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€578,550
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные виллы с садами, большими террасами и панорамным видом на море и окрестности. Возможно строительство бассейна. Окончание строительства - 2025 год. Удобства и оснащение в доме Мраморный пол Паркет Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с природным заповедником Акамас и сосновым лесом. Песчаные пляжи - 5 минут Пляж Корал-Бэй - 7 минут Кафе и бары - 4 минуты Торговый центр - 15 минут Пекарня - 3 минуты Супермаркет - 5 минут Частная английская школа - 5 минут Медицинский центр - 3 минуты Спортивный центр - 4 минуты Рестораны - 4 минуты Зоопарк - 5 минут Центр Пафоса - 21 минута Аэропорт - 38 минут
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл на берегу моря в районе Перволия, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл на берегу моря в районе Перволия, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€568,421
Агентство: TRANIO
Архитектура проекта вдохновлена греческим островным стилем и элементами дизайна, которые были адаптированы под дома для постоянного или сезонного проживания. Разнообразие дизайнов и размеров направлено на удовлетворение разнообразных потребностей потенциальных жителей и их бюджетов. DIONYSOS - Двухэтажная вилла на пляже площадью 170 м², расположенная на участках средней площадью около 446 м². ELLI - Бунгало с двумя спальнями на первом этаже, площадью 85 м², расположенное на участках площадью 279 м². PERSEFONI - Двухэтажная вилла площадью 160 м², расположенная на участках площадью около 464 м². RHODOS - Двухэтажная вилла площадью 150 м², расположенная на участках площадью около 372 м². THESEAS - Отдельные или сдвоенные бунгало с тремя спальнями, площадью 110 м², расположенное на участках площадью около 362 м². PEGASOS - Двухэтажная вилла на пляже площадью 260 м², расположенная на участках площадью около 557 м². В целом проект включает различные архитектурные решения, в том числе дома с двумя и тремя спальнями с возможностью изменения планировки для размещения дополнительной спальни/кладовой. Дома одно- или двухэтажные, как отдельно стоящие, так и сблокированные, с плоскими или куполообразными крышами. За исключением квартир, которые не имеют частных бассейнов (опционально), все квартиры имеют просторные частные сады, парковку для себя и посетителей. Расположение и объекты поблизости Расстояние до пляжа - 20 м Расстояние до аэропорта - 1 км Расстояние до магазинов - 4 км Расстояние до университета - 10 км Расстояние до больницы - 10 км
Realting.com
Перейти