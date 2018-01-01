Новая резиденция с бассейнами, Лимассол, Кипр

Ларнака, Кипр

от €568,421

Архитектура проекта вдохновлена греческим островным стилем и элементами дизайна, которые были адаптированы под дома для постоянного или сезонного проживания. Разнообразие дизайнов и размеров направлено на удовлетворение разнообразных потребностей потенциальных жителей и их бюджетов. DIONYSOS - Двухэтажная вилла на пляже площадью 170 м², расположенная на участках средней площадью около 446 м². ELLI - Бунгало с двумя спальнями на первом этаже, площадью 85 м², расположенное на участках площадью 279 м². PERSEFONI - Двухэтажная вилла площадью 160 м², расположенная на участках площадью около 464 м². RHODOS - Двухэтажная вилла площадью 150 м², расположенная на участках площадью около 372 м². THESEAS - Отдельные или сдвоенные бунгало с тремя спальнями, площадью 110 м², расположенное на участках площадью около 362 м². PEGASOS - Двухэтажная вилла на пляже площадью 260 м², расположенная на участках площадью около 557 м². В целом проект включает различные архитектурные решения, в том числе дома с двумя и тремя спальнями с возможностью изменения планировки для размещения дополнительной спальни/кладовой. Дома одно- или двухэтажные, как отдельно стоящие, так и сблокированные, с плоскими или куполообразными крышами. За исключением квартир, которые не имеют частных бассейнов (опционально), все квартиры имеют просторные частные сады, парковку для себя и посетителей. Расположение и объекты поблизости Расстояние до пляжа - 20 м Расстояние до аэропорта - 1 км Расстояние до магазинов - 4 км Расстояние до университета - 10 км Расстояние до больницы - 10 км