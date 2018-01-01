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Новый комплекс вилл с бассейном в 500 метрах от пляжа, Агиос Афанасиос, Кипр

Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€943,800
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8
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О комплексе

Предлагаются виллы с собственными садами и гаражами.

Резиденция располагает парком, бассейном 200 м2 и детским бассейном.

Окончание строительства - 2026 год.

Расположение и объекты поблизости
  • Пекарня - 500 метров
  • Супермаркет - 500 метров
  • Пляж - 500 метров
  • Медицинский центр - 500 метров
  • Аптека - 500 метров
  • Ресторан - 500 метров
Местонахождение новостройки
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

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Новый комплекс вилл с бассейном в 500 метрах от пляжа, Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€943,800
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