Новый комплекс вилл с бассейном в 500 метрах от пляжа, Агиос Афанасиос, Кипр

Предлагаются апартаменты и таунхаусы. Каждый таунхаус имеет собственный сад.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, на окраине Пафоса.
Центра Пафоса - 7 минут езды
Полис - 35 минут
Лимассол - 40 минут
Пляжи - 8 минут
Торговый центр - 8 минут
Гавань и набережная - 10 минут
Международная школа - 5 минут
Больница - 6 минут
Международный аэропорт - 15 минут
Гольф-клуб - 20 минут
Предлагаются современные элитные виллы с инфинити-бассейнами, патио и летним душем, панорамными видами на море и живописные окрестности, зонами барбекю и обеденными зонами на открытом воздухе, подземными парковками.
Земельные участки - от 1 211 м2 до 1 238 м2.
Особенности квартир
Каждый дом включает гостиную-столовую открытой планировки с кухней, пять спален, кабинет, винный погреб, прачечную, комнату для персонала.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Кухня Армани
Кондиционеры
Подготовка для подключения ТВ, телефона и интернета во всех комнатах, сигнализации
Автоматические системы (освещение, кондиционеры, жалюзи, ворота, акустическая система, камеры)
Высококачественные алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на берегу моря, напротив Парка Скульптур, рядом с песчаными пляжами и всей необходимой инфраструктурой.
Порт Айя-Напа - 3 км
Частная школа - 10 км
Аэропорт - 45 км
Предлагаются таунхаусы с крытыми верандами и садами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном жилом районе, в нескольких минутах езды от достопримечательностей, торгового центра, школ, магазинов и ресторанов.
Торговый центр - 12 минут
Гавань - 14 минут
Царские гробницы - 14 минут
Больница - 6 минут
Международная школа - 8 минут
Автомагистраль - 3 минуты
Пляж - 7 минут
Международный аэропорт - 12 минут
Гольф-клуб - 15 минут