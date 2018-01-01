Новый комплекс вилл с бассейном в 500 метрах от пляжа, Агиос Афанасиос, Кипр

Айя-Напа, Кипр

от €3,35 млн

Предлагаются современные элитные виллы с инфинити-бассейнами, патио и летним душем, панорамными видами на море и живописные окрестности, зонами барбекю и обеденными зонами на открытом воздухе, подземными парковками. Земельные участки - от 1 211 м2 до 1 238 м2. Особенности квартир Каждый дом включает гостиную-столовую открытой планировки с кухней, пять спален, кабинет, винный погреб, прачечную, комнату для персонала. Удобства и оснащение в доме Мраморный пол Кухня Армани Кондиционеры Подготовка для подключения ТВ, телефона и интернета во всех комнатах, сигнализации Автоматические системы (освещение, кондиционеры, жалюзи, ворота, акустическая система, камеры) Высококачественные алюминиевые окна с двойным остеклением Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на берегу моря, напротив Парка Скульптур, рядом с песчаными пляжами и всей необходимой инфраструктурой. Порт Айя-Напа - 3 км Частная школа - 10 км Аэропорт - 45 км